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Karabağ harekatında 3. gün! A Haber canlı yayınında duygusal anlar: Vatan sağ olsun!

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Giriş: 30.09.2020 09:24
Güncelleme:30.09.2020 09:37
Azerbaycan topraklarında Karabağ harekatının 3.gününde mücadele devam ediyor. Ermenistan'a ağır darbeler vermeyi sürdüren Azerbaycan ordusuna gönüllü askerler geliyor. A Haber ekipleri Azerbaycan’da son gelişmeleri takip ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Azerbaycan’ın Berde kentinden aktardı. Evladını ve torunlarını kaybeden anne canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Azerbaycan topraklarında Karabağ harekatının 3.gününde mücadele devam ediyor.

Azerbaycan işgal edilen topraklarını geri almak için mücadele ediyor. Şimdiye kadar 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. 130 zırhlı araç imha edildi.

Ermenistan'a ağır darbeler vermeyi sürdüren Azerbaycan ordusuna gönüllü askerler geliyor. A Haber ekipleri Azerbaycan'da son gelişmeleri takip ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Azerbaycan'ın Berde kentinden aktardı. Evladını ve torunlarını kaybeden anne canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

"İNŞALLAH KISA ZAMANDA ÖN CEPHEYE GİDECEĞİM"

Gönüllü askerlik için başvuran binlerce kişiden biri olan Mehman, A Haber'e yaptığı açıklamada "İnşallah kısa zamanda ön cepheye gideceğim. Türk kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" diyerek dua istedi.

TÜRK BİZİM ARKAMIZDADIR

2 yeğeni şehit düşen vatandaş, "Vatana feda olsun. Vatan uğrunda öldüler. Biz ölmeye de hazırız. Ne kadar Türkiye var biz de varız. Türk bizim arkamızdadır. Ölenlere rahmet olsun. Biz hep varız ve olacağız." ifadelerini kullandı.

Evladını torunlarını kaybetmiş bir anne canlı yayında duygusal anlar yaşayarak "Vatan sağ olsun" dedi.

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