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Gözyaşlarını tutamamıştı… Azerbaycanlı spiker A Haber’e konuştu

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Giriş: 29.09.2020 23:23
Ermenistan işgali altındaki köylerin kurtarılmasını mutluluk gözyaşları ile izleyicilerine aktaran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Jale Hesenli, Azerbaycan’daki motivasyonu ve inancı anlatırken, zafer haberini aktarırken yaşadığı duygu yoğunluğunu aktardı.

Jale Hesenli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bizim yanımızda olduğunuz için, bizim zaferimize bizimle sevindiğimiz için, bizimle birlikte gözyaşı döktüğünüz için bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz için var olun diyoruz. Hislerim soruldu, siz videomu yayınlayınca ben bir kez daha aynı hisleri yaşadım ve sanki yeniden zafer haberi almış gibi seviniyorum. Çok sevinçliydim, çok gururluydum, ordumuzla gurur duyuyorum. İftihar ediyorum, askerlerimizin ayağına taş değmesin diyorum. Daha da ileri gitsinler ve bize yeni zafer haberleri tattırsınlar inşallah.

Gözyaşlarını tutamamıştı… Azerbaycanlı spiker A Haber’e konuştu
Gözyaşlarını tutamamıştı… Azerbaycanlı spiker A Haber’e konuştu
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