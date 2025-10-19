Kara para operasyonunda 3 tutuklama

Sezgin Baran Korkmaz'ın aralarında bulunduğu yedi kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu düzenlenmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklanırken Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.