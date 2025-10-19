19 Ekim 2025, Pazar

Kara para operasyonunda 3 tutuklama
Kara para operasyonunda 3 tutuklama

Kara para operasyonunda 3 tutuklama

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.10.2025 03:15
Sezgin Baran Korkmaz'ın aralarında bulunduğu yedi kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu düzenlenmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklanırken Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
