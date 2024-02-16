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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti! Yeni Forsta taarruz eden süvari yer alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 19:48
Milli Savunma Bakanlığı'nın kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsu değiştirildi. İşte yenilenen o forsta dikkat çeken detaylar…
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti!
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti!
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