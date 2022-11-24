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Kara harekatının kapsamı ne olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2022 17:12
Türk askeri tarafından geçtiğimiz gece Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatı için artık gün sayılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Karadan da tepelerine bineceğiz" ifadelerini kullanırken bölgede Rusya'dan PKK'yı köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi. Detayları canlı yayın konuğumuz Dr. Ali Semin ile aktardık.
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