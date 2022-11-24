24 Kasım 2022, Perşembe
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Kara harekatının kapsamı ne olur?
Türk askeri tarafından geçtiğimiz gece Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatı için artık gün sayılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Karadan da tepelerine bineceğiz" ifadelerini kullanırken bölgede Rusya'dan PKK'yı köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi. Detayları canlı yayın konuğumuz Dr. Ali Semin ile aktardık.