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Kar Balkanlarda yolları kapattı! Hamzabeyli’de 20 KM TIR kuyruğu

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 15:11
Yoğun kar yağışı Bulgaristan ve Romanya'da yolların kapanmasına neden oldu. Tabii bu durum Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometreye varan TIR kuyruğu oluşturdu.
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