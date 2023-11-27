Kar Balkanlarda yolları kapattı! Hamzabeyli’de 20 KM TIR kuyruğu

Yoğun kar yağışı Bulgaristan ve Romanya'da yolların kapanmasına neden oldu. Tabii bu durum Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometreye varan TIR kuyruğu oluşturdu.

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