Kaos ittifakı yine devrede mi? İzmir ve Diyarbakır saldırılarının arkasında kimler var?

Önceki gün HDP İzmir il binasındaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gece de AK Parti'nin Diyarbakır Hani ilçesi binasına molotofla saldırı düzenlendi. Son günlerdeki parti binalarına yapılan provokatif saldırılar gündemin sıcak konusu. Öte yandan art arda Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildi. Peki "uyuyan hücreler" harekete mi geçti? Provokasyonlarla kimler toplumsal fay hatlarını tetikliyor? PKK yine büyük şehirleri mi hedef alıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik değerlendirdi.

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