Kanser hastaları aşı yaptırabilir mi?

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Kanser hastaları koronavirüs aşısı olabilir mi? Prof. Dr. Taner Demirer A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 16:25
Güncelleme:04.02.2021 16:26
Tıbbı Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle A Haber canlı yayınında kanserle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirer, koronavirüs salgınının kanserle mücadeleyi olan olumsuz etkilerini anlattı. Kanser hastalarında bağışıklığın düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirer, yaşa bakılmaksızın kanser hastalarının sağlık personellerimizin hemen ardından Kovid-19 aşısı vurulması gereken öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Taner Demirer, dünyada genelinde 100 milyondan fazla kişiyi etkileyen 2 milyondan fazla insanında hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgınının kanserle mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Demirer, birçok hastanın erken teşhis edilemediğini bunun ise önümüzdeki süreçler de ileri seviyede kanser hastalarının sayısında artışa neden olacağını ifade etti.

Kanser hastalarında bağışıklığın düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirer, yaşa bakılmaksızın kanser hastalarının sağlık personellerimizin hemen ardından Kovid-19 aşısı vurulması gereken öncelikli gruplar arasında olması gerektiğini söyledi.

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