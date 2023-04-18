18 Nisan 2023, Salı
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Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor!
AK Parti iktidarında hem yurt içinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, son çare olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı. 12 Mart'tan bu yana Kandil'deki 8 elebaşından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek mesajı geldi.