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Kandil eteklerinden canlı yayın A Haber’de! PKK silahları nerede teslim edecek?

Kandil eteklerinden canlı yayın A Haber’de! PKK silahları nerede teslim edecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 16:35
Terör örgütü PKK'nın fesi kararı sonrası gözler Irak'ın kuzeyine çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Süleymaniye'den son gelişmeleri aktardı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK feshini ilan ederek silah bıraktığını açıkladı. Süreç nasıl işleyecek? Silahlar nerelerde teslim edilecek? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Süleymaniye'den detayları aktardı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"IRAK'IN KUZEYİNDE OLACAK"

Yavuzaslan, "Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Aldıkları kararları bugün ilan ettiler. Biz de Kandil'e yakın bir lokasyondayız Süleymaniye bölgesindeyiz. Artık bundan sonra bu aldıkları kararları uygulamasına bakacağız. Örgüt Öcalan'ın çağrısına uydu. Malum ilan edildi. Bu Irak'ın kuzeyinde olacak." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DENETİMİNDE OLACAK"

Sürecin Türkiye devletinin denetiminde ve gözetiminde olacağını vurgulayan Yavuzaslan, "O silahların gerçekten teslim edildiğine kampların dağıtılıp dağıtılmadığını Türkiye devleti bir sistem içinde takip edecek." ifadelerini kullandı.

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