Kanal İstanbul neden önemli? İstanbul'a faydası ne olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın proje 'Kanal İstanbul' Türkiye ve özellikle İstanbul'a ne gibi faydalar sağlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı son dönemin en çok tartışılan konusu Kanal İstanbul projesi için hazırlanan son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanmasında ne gibi süreçler geride bırakıldı? Bu projenin ayrıntılarında neler var? A Haber canlı yayınında konuşan Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan 'Kanal İstanbul' projesinde gelinene son durumu ve yaşanan sürece dair tüm detayları anlattı.

Kanal İstanbul, özellikle Türkiye düşmanları tarafından büyük bir gayretle engellenmek isteniyor, hakkında birçok yanıltıcı haber yayılarak halk yanlış bilgilendiriliyor. Peki Kanal İstanbul'un İstanbul için iddia edildiği gibi herhangi bir riski var mı? Kanal İstanbul neden önemli? İstanbul ve Türkiye'ye neler kazandıracak?

Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan canlı yayında Kanal İstanbul hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte o açıklamalar:



"İTİRAZLAR TAMAMEN SİYASİ!"

Ben Kanal İstanbul'un iddia edildiği gibi İstanbul'a zarar vereceği kanaatinde değilim. Kanal İstanbul'a itiraz eden insanlar siyaseten ve ideolojik olarak itiraz ediyorlar. Daha sonra da bunu kendilerince gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Elbette ki bazı bilim insanlarının önemli uyarıları var. Bunların da mutlaka dikkate alınması lazım. Fakat Kanal İstanbul fizibilite çalışmalarının yapılması sürecinde olsun, ÇED Raporu'nun hazırlanması sürecinde olsun sayısız bilim insanı görev almış durumda. ODTÜ'den, Boğaziçi'den, İTÜ'den ve daha birçok üniversiteden sayısız bilim insanı ve uzman görev almış durumda.



"ŞEHRİN YOĞUNLUĞUNU DAĞITACAK"

Kanal İstanbul'un İstanbul'a ne tür bir faydası olacak? Bana göre en büyük faydası şu: İstanbul "azmanlaşmış" bir şehir. Nüfusu 15 milyonun üzerinde ve birkaç tane merkez etrafında dönen bir sosyoekonomik hayat var. Kanal İstanbul, şehri desantralize edecek. Yani merkezdeki yoğunlaşmayı şehrin batısına doğru kaydıracak. Bu önemli çünkü merkezde anormal bir yoğunluk var.





SAVUNMA AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP!

İkinci olarak ise, şehrin savunması açısından olağanüstü bir avantaj sağlayacak. Çünkü herhangi bir askeri birlik Trakya ovalarını geçtiği andan itibaren İstanbul önlerinde. Oysa İstanbul'un önünde, İstanbul'u savunmayı kolaylaştıracak herhangi bir coğrafi engel bulunmuyor. Kanal İstanbul, aşağı yukarı 400 metre genişliği ile orada ciddi anlamda bir savunma mevzii oluşturacak.



İSTANBUL'U TANKER TEHDİDİNDEN KURTARACAK!

Bir diğer husus da, özellikle petrol, doğal gaz yüklü tankerlerin ve kimyasal madde yüklü tankerlerin geçişi dolayısıyla Boğaz ve İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Bu tehdidin de zaman içinde azalması ve bir süre sonra da bütünüyle ortadan kalkması gibi bir avantaj sağlayacak.



İSTANBUL'A YAŞAM ALANI SAĞLAYACAK!

Bir diğer husus da İstanbul'a son derece planlı, çok güzel peyzaj düzenlemeleri yapılmış Boğaz tadından yaşanabilir alanlar sağlayacağı için, şehrin hayat kalitesinde, kişi başına düşen yeşil alanda, sosyal, kültürel ve sanatsal tesislerde ciddi anlamda bir kapasite artışı sağlanacak.