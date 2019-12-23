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23.12.2019
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan 'Kanal İstanbul' projesinin yapılacağını hatırlattı. Erdoğan, projeye engel olmak isteyen ana muhalefete ise tepkiliydi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, CHP'ye üstü kapalı sözlerle yüklendi ve "Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz." açıklamasında bulundu.
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