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23.12.2019

Son dakika: Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! ÇED Raporu kabul edildi...

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul ili, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘Kanal İstanbul’ projesiyle ilgili ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildi. Son dönemin en çok tartışılan konusu olan ‘Kanal İstanbul’ projesine ilişkin son şekli veren ÇED raporu yeterli bulunarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından halkın görüşüne açıldı. ÇED raporu halkın görüş ve önerileri için 10 gün boyunca askıda kalacak. Bakanlık 10 günlük sürenin sonunda halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir.

KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "2011-2019 Sayılarla Kanal İstanbul" başlığıyla infografik yayımlandı.

İnfografikte söz konusu dönemde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.

Çalışma yapılan alanlar ise şunlar:

"Hidrolik, jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidroloji ve yer üstü havzaları, hidrojeoloji, hidrodinamik, su kalitesi ve sediment araştırmaları, tsunami analizi, deprem analizi, gemi trafik analizi, trafik (ulaşım) yönetim planı, gemi navigasyonu simülasyonu, işletme modeli, dalga modeli, heyelan tespit ve önlemi, inşaat yönetimi, şehir bölge planlama ve sosyolojik etki değerlendirme, ekonomi, hukuk, arkeoloji, flora (bitki) ve fauna (hayvan) habitatı, omurgasız hayvanlar, sürüngenler, kuş türleri, memeli hayvanlar, iç su balıkları, deniz biyolojisi, ekoloji, endemik ve nadir türler, sosyal araştırmalar ve anketler, atık yönetimi ile kültürel miras."



FRANSA'DA DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal, toz, sediment, hidrolik ve benzeri), 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304 noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi. 8 noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu açıldı.

57 kurum ve kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü alındı ve sürece onların da katılımı sağlandı.

Proje için ayrıca Türkiye ve Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.

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