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20.12.2019

ANALİZ - CHP ve Gezi koalisyonu "Kanal İstanbul" için devrede! Neden karşı çıkıyorlar?

2013'te on ağaç üzerinden sivil darbeye kalkışan CHP ve Gezi koalisyonu, bu kez Kanal İstanbul için devreye girdi. Koalisyon, 2013 yılında olduğu gibi 'çevre-yeşil alan-ekolojik denge' yalanları ile projenin hayata geçmesini engellemeye çalışıyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkan, "Montrö lobisi" ne amaçlıyor? Ayrıntılar özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

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