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19.12.2019

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Kanal İstanbul" için tehditler savurdu |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katıldı ve Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği "Kanal İstanbul" projesi için yatırımcılara tehditler savurdu.

İstanbul'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği "Kanal İstanbul" projesi için skandal sözler sarf etti tehditler savurdu. İşte Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul" ile ilgili sözlediği o sözler...

"YATIRIMCIYI TEHDİT ETTİ"

Kılıçdaroğlu, "Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmak isteniyor. Nasıl? Efendim Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız? Herkes 'hayır' diyor. Bir kişi 'ben yapacağım' diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para? Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi?" şeklinde konuştu.

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