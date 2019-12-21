21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.12.2019

Prof. Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı jeologları arasında gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör'ün, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın proje için "100 kere ihanettir" demişti.

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler ortaya çıktı.

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirmişti.

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

Celal Şengör, 26 Eylül günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İmamoğlu'na "emrinizdeyiz" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'de rüşvet krizi! İşte o isimler...
CHP'de rüşvet krizi! İşte o isimler...
Prof. Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
Prof. Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz
Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz
CHP suçüstü yakalanmıştır!
CHP suçüstü yakalanmıştır!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
Başkan Erdoğan'dan 'Bütçe' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Bütçe' açıklaması
2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi
2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi
Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!
Bakan Gül'e saldıranlar Kılıçdaroğlu'na sessiz kaldı!
İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama
İyi Partili vekilin skandal paylaşımına şehit babası Asım Safitürk'ten açıklama
Daha Fazla Video Göster