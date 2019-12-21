Prof. Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı jeologları arasında gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör'ün, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında 'Kanal İstanbul Projesi' ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çılgın proje için "100 kere ihanettir" demişti.

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler ortaya çıktı.

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirmişti.

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

Celal Şengör, 26 Eylül günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İmamoğlu'na "emrinizdeyiz" demişti.