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Kan ve gözyaşı ihraç eden ABD hegemonyası | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 08:53
Suriye'nin kuzeyinde varlığını sürdüren ABD himayesindeki terör örgütü PKK/YPG, illegal bir yerel seçime hazırlanıyor bu bölgede. PKK/YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde seçim ile Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Detaylar analiz haberimizde...
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