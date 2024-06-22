Kan ve gözyaşı ihraç eden ABD hegemonyası | ANALİZ

Suriye'nin kuzeyinde varlığını sürdüren ABD himayesindeki terör örgütü PKK/YPG, illegal bir yerel seçime hazırlanıyor bu bölgede. PKK/YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde seçim ile Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalıştığına dikkat çekiliyor. Detaylar analiz haberimizde...

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