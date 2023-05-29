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Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan A Haber'de çarpıcı CHP seçmeni analizi: "Erdofobi" içindeler...

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 17:23
Son dakika haberi... 28 Mayıs'ta seçmen ne mesaj verdi? Seçim anketleri neden yanıldı? Seçim sonuçlarına en yakın anketleri veren Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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