Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan A Haber'de çarpıcı CHP seçmeni analizi: "Erdofobi" içindeler...

Son dakika haberi... 28 Mayıs'ta seçmen ne mesaj verdi? Seçim anketleri neden yanıldı? Seçim sonuçlarına en yakın anketleri veren Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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