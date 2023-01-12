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Kamuda çalışma cezası geliyor! Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 11:54
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamuda zorunlu çalışma düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Peki bu düzenleme kimleri kapsayacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Murat Emergen anlattı.
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