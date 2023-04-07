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Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis

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Giriş: 07.04.2023 10:47
Kalyon PV güneş teknolojileri fabrikasında Faz-3 üretim tesisi açıldı. Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis olan Kalyon PV'nin ekonomiye katkısı 500 milyon dolara ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanabilmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi, "İnşallah bu fabrikanın da faydası olacak." dedi.
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