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Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi

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Giriş: 27.03.2022 10:17
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta İstanbullu karla mücadele ederken Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la balıkçıdaki yemeğin faturasını iki işçiye kesti. Görüntüleri çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki personelin işine son verildi.
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Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi
Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi
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