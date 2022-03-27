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Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta İstanbullu karla mücadele ederken Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la balıkçıdaki yemeğin faturasını iki işçiye kesti. Görüntüleri çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki personelin işine son verildi.