19 Ocak 2022, Çarşamba
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Kahramanmaraş’ta kar kalınlığı diz boyunu geçti! D-400 Karayolu trafiğe açıldı
Gün ışığıyla birlikte alt yol olarak da bilinen D-400 Karayolu açıldı. Ama diğer taraftan Tarsus-Adana/Gaziantep otoban yolu hala kapalı durumda. Yol kenarlarında birçok TIR ve kamyonet beklemeye geçti. Kahramanmaraş yolundaysa kar kalınlığı diz boyunu geçmiş durumda. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.