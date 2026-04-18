Kahramanmaraş saldırısında 'sandık' detayı! Saldırganın babası bu fotoğrafı neden kullandı?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli ve ailesine ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor. Saldırıda kullanılan silahların el oymalı ahşap sandıkta saklanması tepkilerin de odağında yer alıyor. Bu sandık aynı zamanda baba Uğur Mersinli’nin sosyal medyadaki profil fotoğrafı. Saldırının ardından geçici olarak kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin eğitim göreceği yeni okul da belli oldu.