Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Fadime Sertçelik canlı yayında cevapladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu. Kahramanmaraş depreminin 7 metrelik bir kaymaya neden olduğunu da söyleyen Sertçelik, olası deprem için o ilimizi de uyardı.