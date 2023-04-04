04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!

Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2023 12:55
6'lı koalisyon ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakla basarak çektirdiği fotoğraf karelerinin ikincisinin ortaya çıkmasının ardından seccade skandalında üçüncü fotoğraf karesi de ortaya çıktı.7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basma skandalını savunmak için şekilden şekle giren CHP yandaşı gazetecilerden Kadri Gürsel "Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar" diyerek seccadeye yapılan saygısızlığı meşru göstermeye çalıştı.
İBB bıraktı Bakanlık tamamladı
İBB bıraktı Bakanlık tamamladı
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu!
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
PKK ile mücadele nereden nereye geldi?
İşte Kız Kulesi’nin açılış tarihi
İşte Kız Kulesi'nin açılış tarihi
KYK yurtları açılacak mı?
KYK yurtları açılacak mı?
Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek!
Tecrübeyle gençlik enerjisi birleşecek!
CHP ile HDP arasında sır protokol
CHP ile HDP arasında sır protokol
Başkan Erdoğan’ın tepkisi dünya basınında
Başkan Erdoğan'ın tepkisi dünya basınında
Yusufeli’nde su yüksekliği 100 metreyi buldu!
Yusufeli'nde su yüksekliği 100 metreyi buldu!
Kaftancıoğlu’ndan takiyye itirafı
Kaftancıoğlu'ndan takiyye itirafı
CHP, Kaftancıoğlu’nun rezilliğine sahip çıktı
CHP, Kaftancıoğlu'nun rezilliğine sahip çıktı
Tuzaklar Türkiye’yi yolundan çeviremez
"Tuzaklar Türkiye'yi yolundan çeviremez"
Daha Fazla Video Göster