Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 86. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlâksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üstünü örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin" diyerek sert çıktı. 'Ordu satıldı' skandalıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"AİLEYE YAPILAN HER SALDIRIYI DOĞRUDAN VARLIĞIMIZA YAPILMIŞ SAYIYORUZ"

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Her durumda kadınları korumaya alıyoruz.

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan olarak bile kabul etmediği kültürel geçmişten geldiklerini unutmadık.

Aynı dönemde bizim toplumumuzda kadın devletin kuruluşundan vatanın savunulmasına, üretimden aileye kadar tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu.

Bizim milletimizin ataerkil ve ya anaerkil değil, 'aile erkil' bir millet olduğunu söylüyoruz.

Her insanımız gibi kadınların da onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.

Aileye yapılan her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış sayıyoruz.

Zulüm kime yapılırsa yapılsın, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun, ayrımcılık kime uygulanırsa uygulansın karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür.

Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez.

İster terörist olsun ister siyasetçi... Kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek, insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.

Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi, çocuk gibi konularda konuşan, sürekli eleştiren bir kesim var.

Çevre derler, Türkiye'de çevrenin korunması adına ne yapılmışsa bizim dönemimizde yapılmıştır.

Kadın derler, siyasetten iş dünyasına kadınları bugün bulundukları yere getiren adımları biz attık.

Bunların geçmişinde falan bunlar yok. Biz attık.

Çocuk derler, eğitimden istihdama çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için gece gündüz biz çalıştık.

Engelli derler, eğitimden istihdama bu kardeşlerimizi hayata katacak tüm düzenlemelerde bizim imzamız var.

CHP'YE ÇOK AĞIR SÖZLER: BÖYLE İĞRENÇ BİR ANLAYIŞ YOK

Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir.

CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?

Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlâksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

BİZ MEHMETÇİĞİMİZİ SİZE YEDİRTMEYİZ VE YEDİRTMEYECEĞİZ

Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek.

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN. BİR DOĞRU KONUŞ BE, BİR DÜRÜST KONUŞ"

İşte daha geçenlerde... Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan yollara tevessül edemezsiniz.

İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.

Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçiyi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be, bir dürüst konuş.

Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.

Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir Tank Palet Fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.

Bak Bay Kemal, biz bu akşam ta 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz.

Bizim icraatimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

CHP'Lİ KADINLARA SESLENDİ: UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERİN

CHP'li hanım kardeşlerime sesleniyorum; partisindeki taciz furyası karşısında sessiz kalan bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.

Siverek'te bugün bir seçim yapıldı. Boşalan belediye başkanlığı için Ayşe Çakmak hanımefendi 3. turda seçildi.