18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Kabine Toplantısı sonrası yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hedeflerine asla ulaşamayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Yeni darbe planı iddialarıyla ilgili konuşan Kalın, "15 Temmuz'da bu millet küllerinden yeniden doğdu. Vesayet odakları hedeflerine asla ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Perde arkasındaki aktör: George Soros!
Perde arkasındaki aktör: George Soros!
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Albayrak'a yapılan operasyona dikkat çekti
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Albayrak'a yapılan operasyona dikkat çekti
Skandal Gezi Parkı kararına hukukçulardan ilk yorum
Skandal Gezi Parkı kararına hukukçulardan ilk yorum
Osman Kavala kimdir?
Osman Kavala kimdir?
Gezi Parkı olaylarının kronolojisi
Gezi Parkı olaylarının kronolojisi
Gezi Parkı'nda Türkiye'nin çalınan geleceği var
"Gezi Parkı'nda Türkiye'nin çalınan geleceği var"
Gezi bir darbe girişimi miydi? Karar ne anlama geliyor?
Gezi bir darbe girişimi miydi? Karar ne anlama geliyor?
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi
Karar dosyanın sona erdiği anlamına gelmez
"Karar dosyanın sona erdiği anlamına gelmez"
Gezi Parkı Olayları Davası'nda karar!
Gezi Parkı Olayları Davası'nda karar!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster