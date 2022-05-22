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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?

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Giriş: 22.05.2022 14:38
Kabine yeni haftada kritik başlıklarla toplanıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Ankara'nın izleyeceği tutum en kritik başlık. Konutta ve gıdada fahiş fiyata karşı alınacak tedbirler, cezaevi mahkumlarının Kovid-19 izni ve sığınmacıların durumu da Kabine'de ele alınacak.
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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
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