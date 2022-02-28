28 Şubat 2022, Pazartesi
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Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Kabine gündemine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.