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Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Gündem Rusya - Ukrayna savaşı

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Giriş: 28.02.2022 12:16
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Kabine gündemine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.
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