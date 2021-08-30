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Kabil güne patlama sesleriyle uyandı! Son gelişmeleri sıcak noktadan aktardı | A Haber Afganistan'da

A Haber
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Giriş: 30.08.2021 09:40
Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı yakınlarında patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. Kabil sokaklarında son durum ne? Afganistan'da hayat nasıl devam ediyor? Son gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında aktardı.
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