Kabil güne patlama sesleriyle uyandı! Son gelişmeleri sıcak noktadan aktardı | A Haber Afganistan'da

Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı yakınlarında patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. Kabil sokaklarında son durum ne? Afganistan'da hayat nasıl devam ediyor? Son gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında aktardı.