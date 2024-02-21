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KAAN’dan ilk uçuş! Mavi göğüs son bekçisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 17:57
Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN gökyüzüyle buluştu. sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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