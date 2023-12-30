Kaan, Kızılelma, Anka ve Akıncı! Savunma ürünlerinin isimlerinin anlamları

Türkiye son 21 yılda Savunma Sanayii alanında yaptığı atılımla dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. Türk mühendislerin altında imzası bulunan her bir savunma ürününe fiziksel özelliği ve yetenekleri doğrultusunda özel isimler verildi. Bu zamana kadar kabiliyetlerinden bahsettiğimiz mühendislik harikası ürünlerin isimleri de kendileri gibi dikkat çekici. İşte tüm detaylar…

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