İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8,3 milyon ceza! Halkın canı hiçe sayıldı

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Körfez ve derelerde kirlilik tespit etti. Bu kirliliğe de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU tesislerinin yol açtığı belirlendi. İZSU'ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin lira ceza kesildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

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