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İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8,3 milyon ceza! Halkın canı hiçe sayıldı

İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8,3 milyon ceza! Halkın canı hiçe sayıldı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 15:01
İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Körfez ve derelerde kirlilik tespit etti. Bu kirliliğe de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU tesislerinin yol açtığı belirlendi. İZSU'ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin lira ceza kesildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
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İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8,3 milyon ceza! Halkın canı hiçe sayıldı
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