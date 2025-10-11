11 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları İzmir'in zemini her yıl 1,5 santim çöküyor! Bölgede yerleşim nasıl planlanmalı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 13:01
İzmir'in en büyük sorunlarından biri olan zemini ve her yıl 1,5 buçuk santim çöküyor. Bölgede yerleşim nasıl planlanmalı? Hangi önlemler alınabilir? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ile konuştu.
