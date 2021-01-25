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İzmir'de tepkilere neden olan tesis! Vatandaşlardan Tunç Soyer ve yönetimine mesaj | A HABER ÖZEL

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 19:03
Güncelleme:25.01.2021 19:12
CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’ya bağlı Özbek köyü mevkiinde sit alanına yakınına atık su bertaraf tesisi yapımına başladı. Eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise çevre kirliliğine neden olacağı için o projeyi iptal etmişti. İlçe sakinleri de bu tesisin bölgeye yapılmamasını istiyor. Yapılan çalışmadan dolayı halk, Tunç Soyer’e ve yönetimine tepkili. İşte A haber'in özel haberi...

İzmir'in Urla ilçesinde sit alanı bulunuyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi sit alanını yakınına atık su bertaraf tesisi yapılmasına karar verdi, hatta inşaat başladı.

İddiaya göre bir önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından alan yerinde incelenmiş ve çevre felaketine neden olacağı gerekçesiyle proje iptal edilmiş ancak yeni Belediye Başkanı Tunç Soyer iptal edilen projeyi hayata geçirerek projeyi tekrar devreye soktu.

Çevre sakinlerinin tüm karşı çıkmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tesisin yapımına başladı.

Vatandaşlar bu yanlıştan dönülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

"BU FELAKETİ DURDURSUNLAR "

Vatandaşlar, "Akan dere yatağı yetkililer tarafından kuru gösterilmiş ve mahkeme tesisin yapımına onay vermiş. Durdursunlar bu felaketi" mesajını verdi.



Çevre sakinleri tesisin hizmete girmesiyle hem sit alanında hem de çevredeki yerleşim yerlerinde kirlilik oluşacağını vurguladı.

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