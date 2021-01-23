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CHP'li belediyeden İzmir’de ağaç katliamı! Narlıdere’de yol genişletme çalışması sırasında ağaçlar kesildi

'de yaklaşık 10-15 ağaç CHP’li belediye tarafından yol genişletme çalışmasında kökünden kesildi. Yeşillik alanın tamamen kazındığı Narlıdere’de durum vahim. Bu skandal habere dair detayları muhabiri anlattı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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'de büyük bir ağaç katliamı yaşandı. Belediyesi, Güngören Caddesi üzerinde yol çalışmasına başladı.

İZMİR'DE AĞAÇLAR NEDEN KESİLDİ?

Belediye 3 metrelik yol genişletme çalışması yapmak için büyük bir katliama sebep oldu ve 100-150 yıl arasında yetişen yaşlı ağaçları kesip attı.

ŞEHRİN MERKEZİNDE YAŞANAN AĞAÇ KATLİAMI

Güngören Caddesi'nde ilgili alanda yeşillik alanın tamamen kazındığı Narlıdere'de durum vahim.

İlçede oksijen için dikilen ağaçların kesilmesi vatandaşlar tarafından tepiyle karşılandı.

Skandal olayın tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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