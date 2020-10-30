İzmir'de korkutan deprem! Binanın yıkılma anı böyle görüntülendi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan Deprem anında çekilen görüntüde bir binanın yıkılma anı anbean kaydedildi. Dehşete düşüren görüntülerde çevredeki vatandaşların panik anı da anbean yansıyor.