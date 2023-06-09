İzmir'de ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcıyla ilgili bir gözaltı daha! Patlayıcının tedarikçisi HDP üyesi çıktı

İzmir'de ele geçirilen altı el yapımı patlayıcının tedarikçisi, HDP Gençlik Meclisi Üyesi Dilan K. çıktı. Dilan K.'nın evinde yapılan aramada, terör suçundan cezaevinde bulunan bir terörist tarafından gönderilmiş mektup, isim bilgileri yazılmış avukat listesi, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN