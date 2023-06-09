09 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcıyla ilgili bir gözaltı daha! Patlayıcının tedarikçisi HDP üyesi çıktı
İzmir'de ele geçirilen altı el yapımı patlayıcının tedarikçisi, HDP Gençlik Meclisi Üyesi Dilan K. çıktı. Dilan K.'nın evinde yapılan aramada, terör suçundan cezaevinde bulunan bir terörist tarafından gönderilmiş mektup, isim bilgileri yazılmış avukat listesi, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.