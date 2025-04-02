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CHP’den milli markaları boykot çağrısı! Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar | ANALİZ

CHP’den milli markaları boykot çağrısı! Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 11:52
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından sokakları provoke eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısı da yaptı. On binlerce insanın işine aşına bu şekilde el uzatılması yıllardır değişmeyen bir zihniyeti de ifşa etmiş oldu. İşte ayrıntılar...
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CHP’den milli markaları boykot çağrısı! Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar | ANALİZ
Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar
Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar
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