02 Nisan 2025, Çarşamba
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CHP’den milli markaları boykot çağrısı! Yolsuzluk ağı ifşa olunca boykota sarıldılar | ANALİZ
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından sokakları provoke eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısı da yaptı. On binlerce insanın işine aşına bu şekilde el uzatılması yıllardır değişmeyen bir zihniyeti de ifşa etmiş oldu. İşte ayrıntılar...