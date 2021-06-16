16 Haziran 2021, Çarşamba
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İzmir'de altyapı isyanı! Aşırı yağış sonrası köstebek yuvasına dönen yol çöktü
Dün İzmir'de etkili olan sağanak sele yol açmış, vatandaş isyan etmişti. Bayraklı ilçesinde birçok mahalle mağdur oldu. Alparslan Mahallesi’nde köstebek yuvasına dönen yollarda, aşırı yağışla birlikte çökmeler meydana geldi. Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.