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İzmir polisinden tarihi eser operasyonu! 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

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Giriş: 05.08.2022 12:06
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 bin 500 yıl öncesine ait heykeli satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Heykel Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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