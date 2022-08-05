05 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir polisinden tarihi eser operasyonu! 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 bin 500 yıl öncesine ait heykeli satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Heykel Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.