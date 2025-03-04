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İzmir Büyükşehir’e kirlilik cezası! Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon lira ceza

İzmir Büyükşehir'e kirlilik cezası! Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 15:03
İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Körfez ve derelerde kirlilik tespit etti. Bu kirliliğin de büyükşehir belediyesine bağlı İZSU tesislerinin yol açtığı belirlendi. İZSU'ya 1 milyon 858 bin 340 lira ceza kesildi. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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İzmir Büyükşehir’e kirlilik cezası! Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon lira ceza
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