İzmir Büyükşehir’e kirlilik cezası! Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon lira ceza

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Körfez ve derelerde kirlilik tespit etti. Bu kirliliğin de büyükşehir belediyesine bağlı İZSU tesislerinin yol açtığı belirlendi. İZSU'ya 1 milyon 858 bin 340 lira ceza kesildi. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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