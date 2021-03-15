İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme! 18 günlük bedel 238.500 TL!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, okuryazarlık dersi verilmesi için Enver Aysever'le anlaşmıştı. Aysever'in 20 kişiye 9 aylık okuryazarlık eğitim vermesi karşılığında 238 bin 500 lira alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Tunç Soyer'in yaşam boyu eğitim projesi kapsamında 'okuryazarlık' eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

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