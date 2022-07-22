22 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Partililer bu kez Ordu’da vatandaşa saldırdı! Meral Akşener’e tepki gösteren vatandaşı tartakladılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Korgan ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İYİ Partililer, bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırdı.