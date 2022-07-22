İYİ Partililer bu kez Ordu’da vatandaşa saldırdı! Meral Akşener’e tepki gösteren vatandaşı tartakladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Korgan ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İYİ Partililer, bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırdı.

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