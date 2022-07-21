Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat sürecinde yaşadığı bir anısında, alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti. İşte ayrıntılar…
28 Şubat sürecinde alkol almadığı için dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti. İddianın sahibi eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur.
Kemal Sonunur, "Erol Tutal Paşa beni yemeğe davet etti. Paşa önüme boş bardağı sürdü, rakıyı döktü. Ben bunu içmem dedim. İki gün sonra tayinimin Niğde'ye çıktı. O zaman Meral Akşener İçişleri Bakanı..." dedi.
28 Şubat postmodern darbenin ardından cuntacılar, bir eğlence programı düzenledi. 28 Şubat sürecini kutladılar. Programa katılan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Kemal Sonunur'a alkol teklif edildi.
Sonunur, "Paşa önüme boş bardağı sürdü. 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Bende hayatımda hiç içki içmemişim. Ben bunu içmem dedim. Olur mu? Bir yudum al bırak dedi. Bana müsaade dedim, ayrıldım." diye konuştu.
İlçe Emniyet Müdürü Sonunur, bu olaydan iki gün sonra Meral Akşener tarafından görevden alındığı öne sürdü. Sonunur, "İki gün sonra tayinimin Niğde'ye çıktı. O zaman Meral Akşener İçişleri Bakanı... Ben şok yaşadım. Anladım ki sayın paşa İçişleri Bakanı'na söyledi. O'da benim tayinimi Niğde'ye çıkarttı" ifadelerini kullandı.
O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a durumu anlattı. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yatay geçiş yazısı Kemal Sonunur'u Zabıta Daire Başkanı yapmak için ancak Meral Akşener onaylamadı.
Bu olay akıllara Meral Akşener'in 25 yıl önce katıldığı bir programda, darbe kararlarını canı pahasına uyguladığı sözlerini getirdi. Meral Akşener o zaman "Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...
- 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları erken açıklanır mı?
- Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum