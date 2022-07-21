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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat sürecinde yaşadığı bir anısında, alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti. İşte ayrıntılar…

28 Şubat sürecinde alkol almadığı için dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener tarafından sürüldüğünü iddia etti. İddianın sahibi eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur.

Kemal Sonunur, "Erol Tutal Paşa beni yemeğe davet etti. Paşa önüme boş bardağı sürdü, rakıyı döktü. Ben bunu içmem dedim. İki gün sonra tayinimin Niğde'ye çıktı. O zaman Meral Akşener İçişleri Bakanı..." dedi.

28 Şubat postmodern darbenin ardından cuntacılar, bir eğlence programı düzenledi. 28 Şubat sürecini kutladılar. Programa katılan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Kemal Sonunur'a alkol teklif edildi.

Sonunur, "Paşa önüme boş bardağı sürdü. 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Bende hayatımda hiç içki içmemişim. Ben bunu içmem dedim. Olur mu? Bir yudum al bırak dedi. Bana müsaade dedim, ayrıldım." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Sonunur, bu olaydan iki gün sonra Meral Akşener tarafından görevden alındığı öne sürdü. Sonunur, "İki gün sonra tayinimin Niğde'ye çıktı. O zaman Meral Akşener İçişleri Bakanı... Ben şok yaşadım. Anladım ki sayın paşa İçişleri Bakanı'na söyledi. O'da benim tayinimi Niğde'ye çıkarttı" ifadelerini kullandı.

O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a durumu anlattı. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yatay geçiş yazısı Kemal Sonunur'u Zabıta Daire Başkanı yapmak için ancak Meral Akşener onaylamadı.

Bu olay akıllara Meral Akşener'in 25 yıl önce katıldığı bir programda, darbe kararlarını canı pahasına uyguladığı sözlerini getirdi. Meral Akşener o zaman "Ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak." demişti.

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