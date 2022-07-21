Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü

Sonunur, "Paşa önüme boş bardağı sürdü. 'Buyur Kemal Müdürüm' dedi. Bende hayatımda hiç içki içmemişim. Ben bunu içmem dedim. Olur mu? Bir yudum al bırak dedi. Bana müsaade dedim, ayrıldım." diye konuştu.