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İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü çıkışı! Ümit Özdağ ihraç mı edilecek?
Son dakika haberi... İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasının ardından partide karışıklık sürüyor. Peki Ümit Özdağ ihraç edilecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
Son dakika haberi... İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasının ardından partide karışıklık sürüyor. Peki Ümit Özdağ ihraç edilecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.