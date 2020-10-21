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İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü çıkışı! Ümit Özdağ ihraç mı edilecek?

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Giriş: 21.10.2020 10:34
Güncelleme:21.10.2020 11:23
Son dakika haberi... İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasının ardından partide karışıklık sürüyor. Peki Ümit Özdağ ihraç edilecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

Son dakika haberi... İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasının ardından partide karışıklık sürüyor. Peki Ümit Özdağ ihraç edilecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydından İYİ Parti ve FETÖ yorumu: Kendi ayaklarına dolandı kurmaya çalıştıkları tuzak! MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAMİL AYDIN'DAN İYİ PARTİ VE FETÖ YORUMU: KENDİ AYAKLARINA DOLANDI KURMAYA ÇALIŞTIKLARI TUZAK!
İYİ Partide FETÖcü il başkanı şoku! AK Partiden açıklama: Akşener milletin beklediği adımları atmak durumundadır İYİ PARTİ'DE FETÖ'CÜ İL BAŞKANI ŞOKU! AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AKŞENER MİLLETİN BEKLEDİĞİ ADIMLARI ATMAK DURUMUNDADIR
Son dakika: İYİ Partide FETÖcü krizi! A Haberde Meral Akşenere flaş çağrı: Kamuoyuna bunları açıklaması gerekir! İYİ Parti bu iddianın altından kalkamaz SON DAKİKA: İYİ PARTİ'DE FETÖ'CÜ KRİZİ! A HABER'DE MERAL AKŞENER'E FLAŞ ÇAĞRI: KAMUOYUNA BUNLARI AÇIKLAMASI GEREKİR! İYİ PARTİ BU İDDİANIN ALTINDAN KALKAMAZ

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