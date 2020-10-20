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İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanı şoku! AK Parti'den açıklama: Akşener milletin beklediği adımları atmak durumundadır

İYİ Parti milletvekili , partisinin Başkanı 'nun 'cü olduğunu itiraf ederken bu konuyu 'e aktardığını söyledi. Grup Başkanvekili , konuya ilişkin ", ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." dedi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanı şoku! AK Parti'den açıklama: Akşener milletin beklediği adımları atmak durumundadır

Grup Başkanvekili , İYİ Parti Genel Başkanı 'in iddiaları üzerine "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'FETÖ'cü' iddialarını açıklasın." dedi.

İYİ Parti'de FETÖ'cü il başkanı şoku! AK Parti'den açıklama: Akşener milletin beklediği adımları atmak durumundadır İYİ PARTİ'DE FETÖ'CÜ İL BAŞKANI ŞOKU! AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AKŞENER MİLLETİN BEKLEDİĞİ ADIMLARI ATMAK DURUMUNDADIR

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Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

, ya 'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir programda ile ilgili olarak, şu iddiaları dile getirmişti:

"Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkan'ı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, 'Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.' Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra Genel İdare Kurulu'na girdi, Sayın Genel Başkan'ı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul İl Başkanı oldu. Kendisi yurtdışında FETÖ'nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok."

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