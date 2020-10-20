ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir programda Buğra Kavuncu ile ilgili olarak, şu iddiaları dile getirmişti:

"Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkan'ı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, 'Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.' Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra Genel İdare Kurulu'na girdi, Sayın Genel Başkan'ı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul İl Başkanı oldu. Kendisi yurtdışında FETÖ'nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok."