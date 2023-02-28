İYİ Partili Turhan Çömez'den provokasyon: 'İskenderun'da hastalar elektrik kesildiği için öldü' iddiasına yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de kirli bir algı operasyonuna girişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da yer alan İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insanın öldüğünü iddia eden Çömez'e Sağlık Bakanlığından yalanlama geldi. Açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle yaşandığı ifade edildi.