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İYİ Partili siyasetçiye tepkiler çığ gibi | İYİ Parti siyasetinde her eleştiriye hakaret küfür ve yıumruk

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.11.2021 20:43
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar canlı yayında; Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfürler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'dan Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup! İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'dan Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfür...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar canlı yayında; Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfürler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu...

A Haber Canlı yayınına konuk olan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, ''Lütfü Türkkan özür videosunda o şehit yakınından özür dilemiyor, milletten pek fazla özür dilemiyor, iyi partililerden ve genel başkanından özür diliyor. Adeta ben yaptım tamam, doğruda bir tepki ortaya koydum fakat sizi de sıkıntıya soktum, keşke bunu daha akıllı daha dikkatli yapsaydım diyor.'' Dedi.

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