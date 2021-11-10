İYİ Partili Lütfü Türkkan talimat mı aldı? Hulki Cevizoğlu'ndan canlı yayında flaş iddia

Gazeteci Hulki Cevizoğlu bir televizyon programında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. Türkkan'ın İYİ Parti içinde talimat almış olabileceğine dikkat çeken Cevizoğlu, ''Yani ben yandım başkası yanmasın diye kendisine talimat verildiyse, 'koş adama haddini bildir biçiminde' o makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki'' dedi.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu bir televizyon programında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Lütfü Türkkan hızlıca gidiyor. Olay bitmiş zaten polis götürüyor. Birisi ona talimat mı verdi? Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi.

''İSİM VERMEDİĞİ İÇİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİYOR OLABİLİR''

Yani ben yandım başkası yanmasın diye kendisine talimat verildiyse, 'koş adama haddini bildir biçiminde' o makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir.'' dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ?

Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

AKŞENER ŞEHİT AĞABEYİNİ HEDEF ALDI

Bingöl'de şehit ağabeyinin kulağına eğilerek bacısına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı. Akşener, Türkkan'ın ahlaksızlığını 'hislerine yenik düştü' sözleri ile basite indirgedi.